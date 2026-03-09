53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص

IMG 7276 53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص

حمص-سانا

تقدم 53 طالباً وطالبة، اليوم الإثنين، لامتحان اللغة الأجنبية الخاص بالقيد في درجة الماجستير في المعهد العالي للغات بجامعة حمص.

IMG 7273 53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص

وذكر الدكتور محمد العلي عميد المعهد، أن 49 طالباً وطالبة تقدموا لامتحان اللغة الإنجليزية، منهم 40 من غير المختصين، و9 من المختصين، مشيراً إلى أن 4 طلاب فقط تقدموا إلى امتحان اللغة الفرنسية، وتوزّعوا بالتساوي بين مختصين وغير مختصين.

وأوضح الدكتور العلي أن المعهد بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي، حدد موعداً ثابتاً لإجراء الامتحانات، حيث يُقام امتحان التسجيل لدرجة الماجستير في الإثنين الثاني من كل شهر فردي، بينما يُحدد الإثنين الثاني من كل شهر زوجي لإجراء امتحان التسجيل لدرجة الدكتوراه، مشيراً إلى أن الامتحان الذي تبلغ مدته 75 دقيقة، يتم وفق معايير وزارية محددة.

IMG 7274 53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص

وأكد أن النجاح في هذا الامتحان يُعد من المتطلبات الأساسية للتقديم لمفاضلة القبول في برامج الماجستير، لافتاً إلى أن المعهد قام مسبقاً بنشر جميع التعليمات والإرشادات اللازمة للامتحان عبر موقعه الإلكتروني، بجانب تقديم نماذج امتحانية لمساعدة الطلاب على التحضير الجيد.

تأتي هذه الامتحانات ضمن جهود جامعة حمص لتطوير برامج الدراسات العليا وتوسيع نطاقها، بما يعزز تأهيل الكوادر العلمية ويسهم في الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مختلف المجالات.

IMG 7281 53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص
IMG 7287 53 طالباً يتقدمون لامتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير بجامعة حمص
