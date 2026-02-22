مربو النحل في اللاذقية يستبشرون بموسم واعد مع تحسن المراعي الطبيعية

اللاذقية-سانا

بدأ مربو النحل في اللاذقية، مع انطلاق موسم الإزهار، بنقل خلاياهم إلى مناطق غنية بالمراعي الطبيعية للاستفادة من تحسن الهطولات المطرية وزيادة الإنتاج، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال السنوات الماضية نتيجة الجفاف وتراجع الغطاء النباتي.

وأوضح المهندس الزراعي رامي خالد في تصريح لمراسلة سانا أن تربية النحل لا تزال تواجه تحديات عدة، أبرزها انتشار حشرة القراد التي تضعف الخلايا وتتسبب بأمراض العفن، إضافة إلى تعرض النحل للرش بالمبيدات السامة خلال فترة الإزهار، وشدد على ضرورة استخدام مبيدات صديقة للنحل حفاظاً على هذه الثروة الإنتاجية.

وبيّن خالد أن الجفاف في العام الماضي أدى إلى خسائر كبيرة في الخلايا، متوقعاً أن يكون الموسم الحالي أفضل بفضل تحسن الأمطار وتوفر المراعي، مؤكداً أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الرحيقية لدعم الإنتاج.

من جهته، أوضح النحال نبيل شاكر من سكان جبل الأكراد أن تربية النحل تمر بمراحل متعددة، تبدأ بنقل الخلايا شتاءً إلى مناطق أكثر دفئاً وتنوعاً في الأزهار، ثم مرحلة تقوية النحل وتجييشه، وصولاً إلى نقل الخلايا إلى مراعي الليمون وحبة البركة واليانسون وغيرها.

ولفت شاكر إلى أن التحديات السابقة تمثلت في مواسم الجفاف وضيق المساحات المتاحة لنقل الخلايا، مبيناً أنه بعد تحرير الأراضي بات بإمكان النحالين الوصول إلى مراعٍ أكثر تنوعاً وإنتاجية، ما انعكس إيجاباً على واقع التربية.

وحول الصعوبات الراهنة، أشار شاكر إلى أن تسويق العسل وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج ورش المحاصيل بالمبيدات لا تزال تمثل تحديات مستمرة، إضافة إلى غمر بعض المناطق مثل “الروج” في سهل الغاب بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أثر في استقرار الخلايا.

ويشكل تحسن المراعي فرصة للأسر العائدة إلى قراها في ريف اللاذقية لاستئناف تربية النحل كمصدر دخل أساسي، في ظل جهود حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، ويؤكد مربو النحل أن النهوض بالمهنة يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتنشيط الاقتصاد الريفي، بما يعكس تعافي الأرض والإنسان معاً.