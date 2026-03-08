وزير التربية يناقش مع معلمي الرقة احتياجاتهم وسير العملية التعليمية

دمشق-سانا

ناقش وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من معلمي محافظة الرقة، اليوم الأحد، في مبنى الوزارة بدمشق، واقع العملية التعليمية، والقضايا المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للمعلمين.

وأكّد الوزير تركو، خلال اللقاء، أنّ أوضاع المعلمين على أساس الوكالة أو ساعات العمل، ستحدّد حسب الحاجة الفعلية والشهادات التربوية للمعلمين، مشيراً إلى استمرار العاملين القائمين على رأس عملهم في وظائفهم، فيما قرّرت الوزارة إعادة المفصولين إلى أقرب مدرسة لضمان استمرارية العملية التعليمية.

ولفت الوزير تركو إلى أهميّة التعاون بين الوزارة والمعلمين، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، وتحسين بيئة العمل التربوي، ما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم والطلبة.

وكان وزير التربية والتعليم ناقش، في الرابع عشر من شباط الماضي، مع معلمي الرقة احتياجاتهم، وتعزيز استقرار العملية التعليمية، وأبرز التحديات والاحتياجات القائمة، وذلك بهدف النهوض بالقطاع التعليمي في سوريا.