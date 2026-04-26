وزير التربية والتعليم: تأمين الكتاب المدرسي أولوية أساسية للعام الدراسي 2027

دمشق-سانا

أكّد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أن تأمين الكتاب المدرسي يشكل أولوية قصوى في خطط الوزارة للعام الدراسي 2027، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وضمان حق الطفل في التعلم.

جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم الأحد في المؤسسة العامة للمطبوعات بدمشق، للاطلاع ميدانياً على خطة طباعة وتوزيع الكتب المدرسية للعام القادم، وشدد تركو على أهمية أتمتة عمليات التوزيع، بما يتيح تتبع نسب الإنجاز على مستوى الوزارة ومديرياتها، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الطباعة.

كما تفقد الوزير، برفقة معاون الوزير للشؤون التربوية يوسف عنان، المستودعات الفرعية للكتب في عدد من مناطق دمشق وريفها، مطالباً بضرورة معالجة أي عقبات لوجستية قد تعيق عمليات التجهيز والتوزيع.

وخلال الجولة، أوضح معاون الوزير، أن الاستعداد المبكر بات ضرورياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكتب المدرسية، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أعداد الطلاب العائدين إلى سوريا خلال العام المقبل، ما يتطلب جاهزية أكبر لتغطية الطلب المتنامي.

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للمطبوعات خالد البكور، أن المؤسسة وضعت خطة متكاملة لتأمين جميع الاحتياجات، وبدأت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول الكتاب إلى كل طالب في الوقت المحدد.

يُذكر أن المؤسسة أنجزت خلال العام الدراسي 2025–2026 طباعة وتوزيع 24 مليون نسخة من الكتب المدرسية، بهدف توفير المناهج لطلاب التعليم الأساسي مجاناً مع بدء العام الدراسي.