أكثر من 200 طالب وطالبة يشاركون بالاختبار النهائي لمسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص

حمص-سانا

أقامت دائرة الحلقات التربوية في مديرية أوقاف حمص اليوم السبت الاختبار النهائي لمسابقة “يوم الهمة القرآني” وذلك في جامع الفاروق بمدينة حمص، شارك بها أكثر من 200 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم تنافسوا ضمن أربعة مستويات للحفظ، حيث يتم اختيار ثلاثة فائزين من كل مستوى.

وأوضح رئيس دائرة الحلقات التربوية في مديرية أوقاف حمص عمار جبنة في تصريح لمراسل سانا، أن المسابقة تأتي ضمن الموسم الثاني من “يوم الهمة القرآني”، حيث يجتمع الطلاب لسرد كامل محفوظهم من القرآن الكريم خلال يوم واحد، بدءاً من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس.

وأشار إلى أن المتسابقين خضعوا قبل المشاركة لاختبار مرحلي للتأكد من جاهزيتهم وكفاءتهم لخوض المنافسة في مراحلها النهائية، مبيناً أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على إتقان الحفظ وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله.

بدوره بيّن المحكم في المسابقة أسامة خطاب، أنه تم إجراء سبر لحفظ أكثر من 200 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن مستوى الحفظ يشهد تطوراً مستمراً، حيث تمكن العديد من الطلاب من إتمام حفظ العشر أجزاء الأولى، إضافة إلى حفظ القرآن الكريم كاملاً لدى عدد منهم.

من جهته أوضح الطالب زين شاهين، أنه شارك ضمن مستوى حفظ عشرين جزءاً، مشيراً إلى أن هذه المسابقة تسهم في تثبيت الحفظ، في حين لفت عبيدة صطوف، من طلاب معهد أبي بكر الصديق في قرية تير معلة بريف حمص، إلى مشاركته في مستوى سرد القرآن الكريم كاملاً، مبيناً أنه تمكن من إنهاء السرد خلال ثماني ساعات.

وتأتي مسابقة “يوم الهمة القرآني” ضمن الأنشطة التربوية التي تنظمها مديرية أوقاف حمص لتعزيز حفظ القرآن الكريم بين فئة الشباب والناشئة، وتشجيعهم على المداومة على الحفظ والتلاوة.