وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز برامج التمكين وتحديث القوانين المتعلقة بالمرأة السورية

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع السيدات الناجحات في انتخابات مجلس الشعب، وعدد من منظمات المجتمع المحلي المعنية بقضايا المرأة، أبرز التحديات التي تواجه عمل المنظمات والنساء السوريات، وسبل تعزيز برامج التمكين والقوانين المتعلقة بالمرأة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بدمشق، جرت مناقشة القضايا التي تعاني منها النساء السوريات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف، وقضايا العمل، ومنح الجنسية للأطفال.

وأكد المشاركون ضرورة تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة السورية، بما يضمن حقوقها، ويعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع.

وكانت الوزارة أطلقت في الـ8 من الشهر الجاري خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2028، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل والفعّال لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف والتمييز.