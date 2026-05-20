لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في عين عرب بريف حلب

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قراراً يتضمن القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب.

وبيّنت اللجنة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسومين رقم (66)، ورقم (143) لعام 2025.

ولفتت إلى أن موعد تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية (عين عرب) بمحافظة حلب يحدد اليوم الأربعاء/20/5/2026/، مبينةً أن مكان تقديم طلبات الترشح يحدد في مركز منطقة الدائرة الانتخابية “مكان عمل اللجنة الفرعية المحدد سابقاً”.

القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية (عين عرب بمحافظة حلب)