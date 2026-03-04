16 دورة تدريبية في مركز التمكين والريادة الطلابي بجامعة دمشق لتعزيز مهارات الطلبة

دمشق-سانا

أعلن مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق عن إطلاق حزمة من البرامج التدريبية والدورات المتخصصة خلال شهري آذار الجاري ونيسان المقبل، ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى تعزيز جاهزية الطلاب والخريجين للانخراط في سوق العمل، عبر تزويدهم بمجموعة واسعة من المهارات العملية والمعرفية التي أصبحت شرطاً أساسياً للنجاح المهني في المرحلة الراهنة.

16 دورة تدريبية تغطي طيفاً واسعاً من المهارات

مدير مركز التمكين والريادة الطلابي في الجامعة الدكتور أحمد خضر أكد في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن البرامج التدريبية تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى ردم الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، عبر تقديم محتوى تدريبي تطبيقي يواكب التحولات التقنية والاقتصادية المتسارعة.

وأوضح خضر أن الحزمة الأولى تتضمن 16 دورة تدريبية تغطي طيفاً واسعاً من المهارات العامة والتخصصية، مبيناً أن الدورات تشمل مهارات تطوير الذات، مثل التواصل الفعال واللغة الإنكليزية، إلى جانب مهارات الحاسوب الأساسية والمتقدمة، والمهارات الإدارية التي تتضمن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبيع الاحترافي، وهي من المهارات المطلوبة في القطاعات التجارية والخدمية والصناعية.

توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي

خضر بيّن أن البرامج التخصصية تمتد إلى مجالات الهندسة والطب والقانون، حيث تُطرح دورات في البرامج الهندسية الإنشائية، والإسعافات الأولية، وبرامج تدريبية قانونية تُعنى بفهم آليات العمل القانوني وتطبيقاته العملية، مع التركيز على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل مهام المحامي وتحسين جودة الأداء المهني، كما يقدم المركز دورات تقنية متقدمة في تحليل البيانات والمهارات البرمجية، انسجاماً مع متطلبات التحول الرقمي والوظائف التقنية الحديثة.

وفي المجال الإعلامي، أشار خضر إلى إطلاق دورة متخصصة في كتابة وإعداد السيناريو للمرة الأولى، بما يتيح للطلبة اكتساب مهارات مهنية في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى، إضافة إلى إدراج دورات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج المطروحة.

وشدد على أن هذه البرامج تمثل استجابة مباشرة لحاجة سوق العمل إلى كفاءات تمتلك مهارات تطبيقية قابلة للاستخدام الفوري، لافتاً إلى أن المركز سيعقب الحزمة الأولى بمجموعة من المعسكرات التدريبية التخصصية في المجالات الزراعية والتقنية وغيرها، بما يعزز فرص الطلبة في اكتساب خبرات عملية نوعية.

يذكر أن المركز نفذ خلال النصف الثاني من عام 2025، أكثر من 40 دورة تدريبية وعدداً كبيراً من الورشات ولقاءات الخبراء، استفاد منها نحو 2300 طالب ومتخرج حديثاً.