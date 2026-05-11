رئيس جامعة دمشق يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان آفاق ‏التعاون الأكاديمي المشترك

دمشق-سانا‏

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر مع ‏القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي، آفاق ‌‏التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية اليابانية‎. ‎

وذكرت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين ‏أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة، مناقشة إمكانية ‌‏تنظيم محاضرات “أونلاين” يقدمها أكاديميون يابانيون، وإعادة ‏تفعيل دراسة اللغة اليابانية في الجامعة‎.‎

كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم زيارات علمية لطلاب وأساتذة ‏جامعة دمشق، إلى المؤسسات الأكاديمية في اليابان بما يعزز ‌‏فرص التعاون البحثي والانفتاح الأكاديمي الدولي‎.‎

وتطرح الحكومة اليابانية منحاً دراسية ممولة بالكامل للطلاب ‏السوريين عبر وزارة التعليم العالي بالتعاون مع السفارة ‏اليابانية ‏بدمشق، كما تقدم منحاً تنموية وإنسانية أخرى بالتعاون مع الأمم ‏المتحدة حيث قدمت في كانون الأول من العام ‏الماضي منح ‏بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة ‏الاندماج في سوريا‎.‎