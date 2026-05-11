رئيس جامعة دمشق يبحث مع القائم بأعمال سفارة اليابان آفاق ‏التعاون الأكاديمي المشترك

دمشق-سانا
بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر مع القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي، آفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية اليابانية.
وذكرت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة، مناقشة إمكانية تنظيم محاضرات “أونلاين” يقدمها أكاديميون يابانيون، وإعادة تفعيل دراسة اللغة اليابانية في الجامعة.
كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم زيارات علمية لطلاب وأساتذة جامعة دمشق، إلى المؤسسات الأكاديمية في اليابان بما يعزز فرص التعاون البحثي والانفتاح الأكاديمي الدولي.
وتطرح الحكومة اليابانية منحاً دراسية ممولة بالكامل للطلاب السوريين عبر وزارة التعليم العالي بالتعاون مع السفارة اليابانية بدمشق، كما تقدم منحاً تنموية وإنسانية أخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة حيث قدمت في كانون الأول من العام الماضي منح بقيمة 5.37 ملايين دولار لدعم العودة المستدامة وإعادة الاندماج في سوريا.