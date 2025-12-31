وزارة التعليم العالي السورية تعلن عن 150 منحة دراسية مقدمة من هنغاريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم عن 150 منحة دراسية مقدمة من حكومة هنغاريا للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير -دكتوراه) للطلاب السوريين للعام الدراسي 2026-2027.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن المنح المقدمة تشمل عدة اختصاصات منها، الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة بكافة اختصاصاتها، والزراعة، والطب البيطري، والاقتصاد، والعلوم، والعلوم الصحية، والتمريض، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، والسياحة، والتربية الموسيقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المنح تتميز برسوم دراسية مجانية، وتأمين سكن في حرم مؤسسة التعليم العالي التي يدرس فيها الطالب أو المساهمة في تكاليف الإقامة وفقاً للوائح القانونية ذات الصلة إضافة إلى تقديم بدل شهري وفقاً للوائح القانونية السائدة، والتي تحدد مبلغ المنحة الدراسية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الروابط الإلكترونية التالية

https://t.me/SyMOHEASR/10505

https://www.facebook.com/share/p/1AQQVHiuX2/

https://www.facebook.com/share/p/1DgoT9JVEz/

وبينت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم لهذه المنح التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الخاص بها قبل موقع أقصاه يوم الخميس الموافق

لـ 15-1-2026 .