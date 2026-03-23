تربية إدلب تستكمل استعداداتها لتسجيل الطلاب على امتحانات الشهادات بعد تمديد المهلة

إدلب-سانا

أكدت دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة إدلب استكمال استعداداتها وإجراءاتها لاستقبال الطلاب لتسهيل تسجيلهم على شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2025-2026 بعد تمديد فترة التسجيل إلى الـ 2 من نيسان المقبل.

وأوضح رئيس دائرة الامتحانات في تربية إدلب محمد الحسين في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن التسجيل بالنسبة للطلاب النظاميين لهذا العام، يتم بشكل كامل من خلال كادر المدرسة عبر رابط خاص بالكوادر لتسهيل هذا الغرض، فيما اعتمدت الوزارة آلية تسجيل جديدة للطلاب الأحرار، حيث أطلقت هذا العام رابطاً يمكنهم من التسجيل بأنفسهم، بالدخول إلى الرابط وإنشاء حساب خاص بكل طالب، وتدوين البيانات ورفع الأوراق والوثائق المطلوبة كاملةً.

وتابع الحسين، أنه بعد إتمام عملية التسجيل هذه، يتم تسديد الرسوم من خلال تطبيق “شام كاش”، وبعد تأكيد عملية التسجيل والدفع، يظهر اسم الطالب في الدائرة، وتتم معالجة ملفه وتدقيق بياناته عن طريق لجنة متخصصة، ويتم قبول الطلب في حال كانت الأوراق والوثائق المطلوبة نظامية وكاملة، وفي حال وجود ما يستوجب الرفض، يلغى طلب التسجيل ويتم إشعار الطالب على بريده الإلكتروني ضمن الرابط ذاته، لمراجعة الدائرة ومعالجة الخلل.

وأكد الحسين، حرص فريق العمل على متابعة إجراءات التسجيل بدقة، وتقديم الإرشادات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن إتمام العملية بسهولة ونجاح، مبيناً أن عدد الطلاب الأحرار المسجلين لغاية الآن تجاوز 32 ألف طالب، في حين بلغ عدد الطلاب النظامين أكثر من 40 ألف طالب وطالبة.

وأشار الحسين إلى مجموعة صعوبات واجهت لجان المراجعة في الدائرة خلال فترة التسجيل السابقة، أهمها عدم معرفة غالبية الناس كيفية التعامل مع الروابط الإلكترونية، وكثرة الأخطاء في إدخال البيانات وتحميل الوثائق والملفات، فضلاً عن كثرة أعداد المراجعين يومياً، وخاصة من غير السوريين الذين يحملون شهادات غير موثقة وتحتاج إلى عملية معادلة الشهادة، ما يسبب ضغطاً كبيراً على عمل لجان الدائرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت اليوم تمديد فترة التقدم للتسجيل للامتحانات العامة (النظاميون والأحرار) حتى الـ 2 من نيسان المقبل بعد أن انتهت في الـ 19 من آذار الجاري، وذلك حرصاً منها على صون حق كل طالب في التعليم، وانطلاقاً من مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ومراعاة ظروفهم الإنسانية والتعليمية بما يمكنهم من التقدم لامتحانات الشهادات العامة.