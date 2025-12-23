التعليم العالي: مفاضلة القبول في الجامعات الخاصة على أساس (المعهد أو الإجازة) الأسبوع القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أنها ستصدر خلال الأسبوع القادم مفاضلة القبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2025-2026، وذلك للطلاب الراغبين بالتقدم على أساس (المعهد أو الإجازة الجامعية).

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه أن العمل جارٍ حالياً على إعداد القواعد الناظمة لهذه المفاضلة، ليصار إلى إصدارها خلال الأسبوع القادم.

وكانت الوزارة بدأت في الـ21 من كانون الأول الجاري، باستقبال طلبات مفاضلة النقل (التحويل المماثل ــ تغيير القيد) من الجامعات السورية (الحكومية ــ الخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية (المأجورة) على أن ينتهي التقديم بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 24-12-2025.

