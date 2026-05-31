لجنة الاستجابة الطارئة: استحداث مراكز امتحانية طارئة على ‌‏ضفتي الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا
أوضحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، أن استحداث مراكز امتحانية طارئة على ضفتي نهر الفرات، جاء حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وتجنباً لمخاطر عبور النهر في ظل الظروف الراهنة.
وحددت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، مراكز الامتحانات الطارئة على ضفتي النهر، حيث تشمل منطقة الجزيرة كلاً من هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، فيما تم اعتماد مدينة دير الزور ضمن منطقة الشامية كمركز امتحاني للطلاب على الضفة الأخرى.
وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة فايز عباس، أنه تم السماح للطلاب والطالبات بنقل مراكزهم الامتحانية بين ضفتي نهر الفرات وفق المراكز المعتمدة، وذلك حتى الساعة السادسة مساءً من اليوم الأحد، مؤكداً أن السماح بنقل المراكز الامتحانية يقتصر على الطلاب المسجلين سابقاً فقط، ولا يعني فتح باب تسجيل لطلاب جدد.
وبيّن أن على الطالب الحضور شخصياً إلى المجمع التربوي الذي يرغب بالانتقال إليه، مع اصطحاب البطاقة الامتحانية القديمة، لاستصدار بطاقة جديدة وفق المركز المعتمد.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دير الزور أصدرت تعميماً في الـ 29 من أيار الجاري، باعتماد مراكز امتحانية طارئة في مدينة دير الزور، بما يضمن استمرار العملية الامتحانية، ووصول الطلبة إلى مراكزهم بأمان.