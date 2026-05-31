لجنة الاستجابة الطارئة: استحداث مراكز امتحانية طارئة على ‌‏ضفتي الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا‏

أوضحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، أن ‌‏استحداث مراكز امتحانية طارئة على ضفتي نهر الفرات، جاء ‌‏حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وتجنباً لمخاطر عبور ‌‏النهر في ظل الظروف الراهنة.‏

وحددت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، مراكز الامتحانات ‌‏الطارئة على ضفتي النهر، حيث تشمل منطقة الجزيرة كلاً من ‌‏هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، فيما تم اعتماد مدينة دير ‌‏الزور ضمن منطقة الشامية كمركز امتحاني للطلاب على ‌‏الضفة الأخرى‎.‎

وأوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة فايز عباس، أنه تم ‌‏السماح للطلاب والطالبات بنقل مراكزهم الامتحانية بين ضفتي ‌‏نهر الفرات وفق المراكز المعتمدة، وذلك حتى الساعة السادسة ‌‏مساءً من اليوم الأحد، مؤكداً أن السماح بنقل المراكز الامتحانية ‌‏يقتصر على الطلاب المسجلين سابقاً فقط، ولا يعني فتح باب ‌‏تسجيل لطلاب جدد‎.‎

وبيّن أن على الطالب الحضور شخصياً إلى المجمع التربوي ‌‏الذي يرغب بالانتقال إليه، مع اصطحاب البطاقة الامتحانية ‌‏القديمة، لاستصدار بطاقة جديدة وفق المركز المعتمد‎.‎

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دير الزور أصدرت ‌‏تعميماً في الـ 29 من أيار الجاري، باعتماد مراكز امتحانية ‌‏طارئة في مدينة دير الزور، بما يضمن استمرار العملية ‌‏الامتحانية، ووصول الطلبة إلى ‏مراكزهم بأمان‎.‎