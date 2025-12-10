وزير التعليم العالي يفتتح مركز تكنولوجيا المعلومات بتجهيزاته التقنية والفنية الحديثة بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للتحرير، افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، اليوم، مركز تكنولوجيا المعلومات “كومستاس- كومستيك” بدمشق، بتجهيزاته التقنية والفنية الجديدة، كمنصة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في الجامعات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة.

وأوضح الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا أن رسالة المركز التابع لوزارة التعليم العالي تتركز على تمكين المؤسسات والكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال تطوير الحلول البرمجية المتقدمة وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب النوعية، وإدارة البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية، وتعزيز البحث والابتكار العلمي ضمن بيئة تقنية متكاملة تدعم الفعالية والاستدامة في بيئة العمل.

بدوره، أوضح المدير التقني للمركز ضياء إسماعيل أن المركز يضم مخبرَين، ويهدف إلى تصميم وتطوير أنظمة وبرمجيات متقدمة تدعم التحول الرقمي، وتوفير مكتبة رقمية حديثة لدعم البحث العلمي، وإدارة مركز بيانات وخدمات الاستضافة، إضافة إلى تعزيز الابتكار عبر المسابقات العلمية وتطوير وتشغيل الأنظمة الإلكترونية الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي المؤسسي.

ويمتلك المركز رصيداً مهماً من المنجزات الرقمية التي ساهمت فعلياً في تنظيم العمليات الأكاديمية، حيث تولى إدارة وتنفيذ منظومة المفاضلات الإلكترونية بمختلف أنواعها، والتي شملت مفاضلة القبول الجامعي العام، ومفاضلة الدراسات العليا، والمفاضلة الطبية الموحدة، إضافة إلى مفاضلة السنة التحضيرية ومفاضلة الجامعة الافتراضية، وتنظيم عمليات النقل والتحويل المماثل.

يذكر أن المركز تأسس عام 2000 بموجب اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي وكل من لجنة العلوم والتكنولوجيا لدعم التنمية في دول الجنوب (الكومساتس) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (الكومستيك)، ويقدم المركز تدريباً عالي المستوى في مجال البرمجيات والصيانة وتطبيقات الإنترنت والتجارة الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.