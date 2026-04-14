وزارة التعليم العالي وجامعة حمص تطلقان الفريق الإعلامي الجامعي التطوعي

حمص-سانا

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة حمص اليوم الثلاثاء، الفريق الإعلامي الجامعي التطوعي في جامعة حمص بمشاركة حوالي 150 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وذلك على مدرج كلية الهندسة المدنية.

وأوضح رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في كلمة له، أن إطلاق الفريق التطوعي الجامعي من شأنه نقل الإيجابيات والسلبيات في المجتمع الجامعي، وتعزيز الشفافية بين الطلاب ورئاسة الجامعة، ما يعطي صورة حقيقية عن الشباب الجامعي المسؤول، ويسهم بتفعيل دورهم الإيجابي في بناء المجتمع، مؤكداً استعداد الجامعة لتقديم الدعم اللازم لعمل هذا الفريق.

بدوره بيّن مدير المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الفريق التطوعي أحمد الأشقر، أن الفريق تم إقراره من مجلس التعليم العالي مؤخراً، بهدف إنتاج محتوى إعلامي جامعي يعكس واقع حياة الطلاب، وإنجازاتهم، وتحدياتهم، وسيتم إطلاقه لاحقاً في باقي الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن توزيع الطلاب ضمن الفريق يتم وفق اختصاصات محددة، بما يتناسب مع مواهبهم وميولهم، على أن يتم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية مجانية لاحقاً.

مدير الإعلام الرسمي في حمص سامر السليمان لفت إلى أن إطلاق الفريق يشكل فرصة مهمة للشباب للمساهمة في بناء سوريا والانخراط في المنظومة الإعلامية، مشيراً إلى أن مشاركتهم تعزز دورهم كحلقة وصل بين زملائهم وإدارة الجامعة.

وعبّر عدد من الطلبة المتطوعين عن أهمية هذه المبادرة، لكونها تتيح لهم تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في حياتهم الجامعية، إضافة إلى التحديات التي تواجههم، وذكرت هيلانة جركس من كلية العلوم الصحية أنها انضمت للفريق بهدف نقل صورة واقعية عن كليتها، وتعزيز التواصل بين الطلاب والإدارة بما يعزز انتماء الطالب لمؤسسته التعليمية.

وتم خلال الفعالية عرض فيديوهات توضيحية عن آلية عمل الفريق، والهيكلية التنظيمية العامة له، ومهام المكتب الإعلامي في الجامعة والفريق التطوعي.

حضر الفعالية مدير الشؤون السياسية في حمص عبيدة أرناؤوط، وعدد من عمداء الكليات في جامعة حمص.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الإعلام وجامعة دمشق أطلقت العام الفائت أول فريق إعلامي جامعي تطوعي في جامعة دمشق.