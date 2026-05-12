اتحاد طلبة جامعة حمص يطلق نادي سينما وقصة لتعزيز التثقيف والترفيه لدى الطلاب

حمص-سانا

أطلق اتحاد طلبة جامعة حمص نادي “سينما وقصة” على مدرج الاتحاد، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة، بهدف توفير مساحة تجمع بين الترفيه والتثقيف عبر عروض مرئية دورية تتناول قضايا متنوعة تمس اهتمامات الشباب، وتنمّي مهاراتهم الفكرية.

وأوضح مدير قسم الفعاليات في اتحاد الطلبة، محمد حمامي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن النادي استهلّ نشاطه بعرض مرئي بعنوان “الشخصية الضعيفة”، مشيراً إلى الحرص على إقامة عروض أسبوعية ضمن محاور متعددة تشمل النفس البشرية، والهوية، والصراع، والتحدي، والقضايا الإنسانية، إضافة إلى قرارات مصيرية تسهم في تطوير الذات والتوعية.

ولفت حمامي إلى أن النادي مفتوح أمام جميع طلبة الجامعة، ويعتمد في محتواه على عروض مسجّلة سواء من منصات التواصل الاجتماعي أو من إنتاج خاص باتحاد الطلبة، مؤكداً أن مختلف الأنشطة التي ينفذها الاتحاد هي نتاج مبادرات طلابية.

وأعرب عدد من الطلبة عن أهمية هذه المبادرة في خلق بيئة حوارية تفاعلية داخل الحرم الجامعي، معتبرين أنها تسهم في توسيع مداركهم، وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، إلى جانب كونها متنفساً ثقافياً وترفيهياً يعكس اهتماماتهم.

ويأتي إطلاق النادي في إطار جهود اتحاد طلبة جامعة حمص لتنويع الأنشطة الطلابية، وتعزيز المشاركة الشبابية في الفعاليات الثقافية والفكرية.