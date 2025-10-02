سانا تواكب خطوات التسجيل للمفاضلات ضمن مراكز الدعم المعتمدة في جامعة دمشق

دمشق-سانا

خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 47 مركزاً معتمداً ضمن الجامعات الحكومية على مستوى سوريا لتسهيل عملية تقدم الطلاب لمفاضلات القبول الجامعي، وتقديم الإرشادات لهم ومساعدتهم على تنفيذ خطوات التسجيل الإلكتروني عبر رابط التطبيق المخصص للمفاضلة بيسر وسهولة.

معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحوّل الرقمي محمد السويد دعا في تصريح له الطلاب الذين يواجهون أي مشكلة أو صعوبات أثناء عملية التسجيل في تطبيق المفاضلة، إلى التوجّه مباشرةً لمراكز الدعم الخاصة بالمفاضلة، والموزّعة في جميع الجامعات الحكومية، وفق الجدول الوارد على منصات الوزارة الرسمية.

19 مركزاً معتمداً في جامعة دمشق

سانا واكبت عمل هذه المراكز في جامعة دمشق مع بدء التقدم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، حيث خصصت الجامعة 19 مركزاً معتمداً ضمن كلياتها بكامل تجهيزاتها اللوجستية وكوادرها الهندسية والإدارية المتخصصة، وفق ما ذكر نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب محمد هاجم الوادي مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الجامعة للإشراف على المفاضلة بالشكل الأمثل.

التريث والدقة باختيار الرغبات

ودعا الوادي الطلاب وذويهم إلى التأني والتريث بعملية التسجيل للمفاضلة، واختيار الرغبات التي ستحدد مستقبلهم لاحقاً بدقة، والالتزام بتعليمات المفاضلة كما وردت في الإعلان الوزاري، حيث لا يمكن للطالب في نهاية المفاضلة تعديل رغباته بعد إغلاق باب التقدم إليها.

مسؤولة مركز الدعم في كلية الهندسة المعمارية، المهندسة قمر خطاب، أكدت أن الكادر الأكاديمي والإداري في المركز جاهز لاستقبال الطلاب وتوجيههم خطوة بخطوة، مشيرة إلى أن المركز جهز شاشة عرض لعرض فيديو توضيحي صادر عن وزارة التعليم العالي بهذا الشأن، إضافة إلى مخبر مجهز بالحواسيب والإنترنت وموظفين للإجابة عن جميع الاستفسارات.

تقديم فكرة عامة للطلاب عن الكليات

من جانبه، أوضح مسؤول مركز الدعم في كلية السياحة المهندس سامر مرعي، أن المركز يقدم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للطلاب خلال عملية التسجيل، في ترتيب رغباتهم الجامعية وإعطائهم فكرة عامة عن الكليات في حال طلبوا ذلك، لافتاً إلى أن الكلية خصصت قاعتين مجهزتين بعدد كاف من الحواسيب وشبكة إنترنت لضمان أجواء مريحة أثناء التقديم.

ضرورة تجنب الأخطاء

كما بينت موظفة مركز الدعم في المكتبة المركزية بكلية الحقوق جمانة طفيلية، أن المراكز ترافق الطلاب في استخدام التطبيق الإلكتروني الذي أصدرته الوزارة، وخاصة في إنشاء الحسابات وترتيب الرغبات، مؤكدة ضرورة التروي في التسجيل لتجنب الأخطاء، وأن يكون الطالب متأكداً وواثقاً من رغباته.

ونوه كل من الطلاب والطالبات محمد جوخدار وسيدرا أبو مليح، وجلنار الحناوي، بالتسهيلات التي وفرتها المراكز، مؤكدين أنها ساعدتهم في اختيار رغباتهم، وترتيبها والعمل على التطبيق الإلكتروني خطوة بخطوة.

وتوزعت مراكز جامعة دمشق في كليات: الحقوق، المعهد العالي للرصد الزلزالي، السياحة، الطب البشري، الصيدلة، الآداب والعلوم الإنسانية، الهندسة المعمارية، الهندسة المعلوماتية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

وشملت المراكز فروع الجامعة أيضاً، وذلك في المعهد التقاني للحاسوب بدرعا، كلية التربية الثالثة بدرعا، كلية التربية الرابعة بالقنيطرة، كلية التربية الثانية بالسويداء، والمعهد التقاني الطبي بالنبك.

كما خصصت الجامعة كذلك المكتبة الفرنسية في كلية الحقوق بدمشق كمركز لمفاضلة الطلاب العرب والأجانب، ومخبر الإنترنت في كلية الهندسة المدنية بدمشق كمركز لمفاضلة ذوي الإعاقة.

التقديم مستمر حتى الـ 16 من تشرين الأول الجاري

وكان التقدم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026 بدأ أمس، ويستمر لغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول الجاري، عبر رابط التطبيق.

ودعت الوزارة الطلاب إلى الاطلاع على إعلانات مفاضلات القبول الجامعي بكل أنواعها ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.