الجامعة الافتراضية السورية تمدد التسجيل للطلاب القدامى حتى 16 آذار الجاري

دمشق-سانا

مدّدت الجامعة الافتراضية السورية فترة التسجيل للطلاب القدامى الذين لم يتمكنوا من التسجيل ضمن المدة المحددة سابقاً، حتى يوم الاثنين 16 آذار الجاري 2026.

وأكدت الجامعة في إعلان اليوم الإثنين حرصها على منح فرصة إضافية للطلاب لاستكمال إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن عملية دفع رسوم التسجيل مستمرة حتى يوم الثلاثاء 17 آذار بما يتيح للطلاب استكمال معاملاتهم المالية بعد انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الجامعة أعلنت في الـ 4 من آذار الجاري، بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2025 (ٍS25) للطلاب القدامى، في كل البرامج عدا برامج (الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي والماجستير) دون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ، وذلك لغاية الثامن من شهر آذار الجاري.