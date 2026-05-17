هيكل: الهيئة الناظمة للاتصالات تدخل مرحلة جديدة استعداداً لإطلاق مشغل الخليوي الجديد

دمشق-سانا

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تدخل مرحلة جديدة وحاسمة في مسار رفع كفاءتها المؤسسية والتنظيمية، وذلك تحضيراً لدخول مشغل الخليوي الجديد إلى السوق السورية، وانطلاق مشروعي “سيلك لينك” و”برق نت”.

وأوضح الوزير هيكل، في منشور عبر منصة “X” اليوم الأحد، أن وزارة الاتصالات ماضية في استقطاب الكفاءات السورية المتخصصة ضمن خطة إصلاح وتطوير مؤسساتها، بما يسهم في بناء سوق اتصالات تنافسي وديناميكي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وأسعارها للمواطنين.

وأشار هيكل إلى أن تطوير أداء الهيئة الناظمة يأتي في إطار مواكبة التحولات التقنية والتنظيمية التي يشهدها قطاع الاتصالات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة، وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أطلقت في شهر آذار الماضي منافسة عالمية لمنح رخصة مشغل خليوي جديد بدلاً من رخصة MTN سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات، وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

ومشروعا “سيلك لينك” و”برق نت” هما مبادرتان استراتيجيتان أطلقتهما وزارة الاتصالات، بهدف التطوير الشامل للبنية التحتية للإنترنت والتحول الرقمي في سوريا.