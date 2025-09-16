وزارة الطاقة تحدد شروط القبول في الثانويات المهنية النفطية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن قبول طلبات انتساب الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025-2026 في الصف الأول الثانوي في الثانويات المهنية /النفطية – المناجم والتعدين – الجيولوجيا/ التابعة لها.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن القبول يتم حسب مفاضلة الدرجات لجميع المسجلين وفق الطاقة الاستيعابية لكل ثانوية مع شروط التقدم للمفاضلة، وهي ألا تقل علامات المتقدم في شهادة التعليم الأساسي عن 2000 درجة للثانوية المهنية النفطية في حمص، وعن 2000 درجة للثانوية المهنية النفطية في بانياس، وعن 1600درجة للثانوية المهنية النفطية في الرميلان، وعن 1800درجة للثانوية المهنية للمناجم والتعدين، وعن 1600درجة للثانوية المهنية النفطية الجيولوجية في ريف دمشق وعن 1600درجة للثانوية المهنية النفطية في دير الزور.

كما خصصت الوزارة نسبة 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لكل ثانوية لأبناء العاملين في وزارة الطاقة والجهات التابعة لها بشرط ألا تقل درجاتهم عن 300 درجة عن الحد الأدنى المقبول في المفاضلة العامة، وذلك عبر إجراء مفاضلة خاصة بهم.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن بداية قبول حملة شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025 تكون اعتباراً من اليوم، وحتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 من شهر أيلول الجاري.

وحددت الوزارة الأوراق الثبوتية المطلوبة التي يجب على المتقدم أن يصطحبها معه، وعلى الراغبين بمعرفتها مراجعة مقر الثانويات المهنية المذكورة أو صفحة الوزارة على فيسبوك أو موقعها الإلكتروني.