المجلس الأعلى للتعليم التقاني يعتمد رسمياً معاهد الشمال السوري

دمشق-سانا

أعلن المجلس الأعلى للتعليم التقاني اعتماد المعاهد في الشمال السوري ضمن الإطار المؤسسي الرسمي، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية وتعزيز موثوقية الشهادات الممنوحة للطلاب.

وشملت المعاهد التي اعتمدها المجلس في قراراته التي تلقت سانا نسخة منها اليوم المعاهد التقانية الصحية في أعزاز ومارع وجرابلس، ومعهد المعلوماتية والعلوم البرمجية التابع لجامعة حلب الشهباء سابقاً، ومعهد اللغة التركية التابع لجامعة إدلب فرع الدانا، والمعهد المهني التخصصي للإعلام التابع لجامعة إدلب.

ويأتي اعتماد المعاهد في الشمال السوري من قبل المجلس الأعلى للتعليم التقاني في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المنظومة التعليمية على المستوى الوطني، وضمان اعتراف رسمي بالشهادات الممنوحة من هذه المؤسسات، بما يتيح للطلاب متابعة دراستهم الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل داخلياً وخارجياً.