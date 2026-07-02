وزير التعليم العالي: اكتمال تشكيل مجلس الشعب محطة وطنية فارقة في مسار بناء الدولة الجديدة

دمشق-سانا

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن أمله بأن يمثل مجلس الشعب السوري بعد اكتمال تشكيله، محطةً وطنيةً فارقةً في مسار بناء الدولة الجديدة، دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز مسار الإصلاح والتطوير التشريعي، متمنياً لأعضائه التوفيق في أداء مسؤولياتهم الوطنية.

ورأى الوزير الحلبي في تصريح له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أن هذا الاستحقاق فرصة لتعزيز دور الجامعة السورية، ودعم البحث العلمي، وتمكين الشباب، وربط المعرفة بمشروع النهوض الوطني.

وأضاف: “نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل التشريعي، تتصدّرها مناقشة وإقرار قانون تنظيم الجامعات الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم العالي، وتعزيز استقلالية الجامعات، وتحديث بنيتها الإدارية والأكاديمية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية، بما يسهم في بناء منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، تواكب تطلعات سوريا الجديدة”.

وأعرب عن مباركته للشعب السوري بهذه المحطة التاريخية، وأكد أن الوفاء لتضحيات الشهداء يكون ببناء مؤسسات عادلة، وجامعة قوية، ووطن حرٍّ عزيز يليق بسوريا وأبنائها.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر اليوم الأربعاء المرسوم رقم (143) لعام 2026 المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد.

كما أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، في وقت سابق من اليوم، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل، خلال مؤتمر صحفي في ‌‏مقر مجلس الشعب بدمشق.‏