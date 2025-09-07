الوزير الحلبي لـ سانا: تحول رقمي شامل لتعزيز كفاءة التعليم العالي في سوريا

دمشق-سانا

حققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات نوعية في مسار التحول الرقمي، مكّنتها من تعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مختلف مفاصل العمل الجامعي، وذلك في إطار خطتها الإستراتيجية لتطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإداريين.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أوضح في تصريح لمراسلة سانا اليوم أنه تم تطوير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، ما شكّل نقطة انطلاق محورية في هذا المسار، وأسهم بشكل مباشر في إحداث منظومات رقمية متكاملة تشمل المفاضلات الجامعية، والنظم الأكاديمية، والتطبيقات الذكية، والجودة، والاعتمادية، وصولاً إلى الإدارة الذكية والخرائط التعليمية.

منظومة المفاضلات الجامعية

وقال الوزير الحلبي: إنه في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى التعليم العالي في سوريا، أطلقت الوزارة منظومة متكاملة للمفاضلات الجامعية شملت:

-مفاضلة القبول الجامعي للمرحلة الأولى.

-مفاضلة الدراسات العليا لمرحلة الماجستير.

-مفاضلة ملء الشواغر للدراسات العليا.

-المفاضلة الطبية الموحدة، وملء شواغرها.

-مفاضلة النقل والتحويل المماثل.

-مفاضلة السنة التحضيرية.

-مفاضلة الجامعة الافتراضية السورية.

نظم أكاديمية متطورة

وفي سياق التطوير الأكاديمي، بين الوزير الحلبي أنه تم إطلاق مجموعة من الأنظمة الجامعية المحوسبة، من أبرزها:

-النظام الفصلي للجامعات الحكومية.

-نظام البرمجة الأكاديمية.

-ترحيل بيانات جامعة إدلب.

-تنظيم عمل الجامعات الخاصة.

-نظام الساعات المعتمدة.

-نظام الجامعة الافتراضية السورية.

تعزيز الجودة والاعتمادية

كما عملت الوزارة على تطوير منظومة الجودة والاعتمادية عبر إنشاء بنك أسئلة موحد، وتنظيم العملية الامتحانية، بما يحقق العدالة والشفافية، ويُسهم في رفع سوية التعليم العالي.

خدمات إلكترونية وتطبيقات ذكية

وفي مجال التطبيقات والخدمات الإلكترونية، لفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المنصات والتطبيقات التي تلبّي احتياجات الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، منها:

-تطبيق السكن الجامعي للتسجيل الإلكتروني على المدن الجامعية.

-تطبيق الطالب – جامعتي لمتابعة الخدمات والمقررات الجامعية.

-تطبيق المحاضر لرفع المحاضرات وتسجيل العلامات.

-تطبيق نسيج للتعليم الطبي المستمر.

-برنامج دوام الموظفين لتوثيق الحضور والانصراف إلكترونياً.

الإدارة الذكية والخرائط التعليمية

وفي إطار تبنّي الإدارة الذكية، بين وزير التعليم العالي أنه تم اعتماد نظام الاستجرار المركزي للمشتريات والمستهلكات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسين كفاءة الإنفاق والحوكمة المؤسسية.

كما أُطلقت الوزارة الخارطة التعليمية للتعليم العالي في سوريا وخارطة الجامعة الافتراضية السورية، بما يتيح رؤى تحليلية دقيقة للمؤشرات التعليمية على المستوى الوطني.

بنية تحتية رقمية متطورة

وأشار الوزير الحلبي إلى أنه استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي، أنشأت الوزارة مركز البيانات (Data Center) ليكون نواة مركزية تُدار من خلالها كل المنظومات الرقمية، ويشكّل البنية الأساسية لربط المؤسسات الجامعية تحت مظلة إلكترونية موحدة.

وتأتي هذه الإنجازات انسجاماً مع توجهات الدولة في تطوير البنى التحتية الرقمية، وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.

كما تعزز الوزارة بهذه الخطوات، حضورها كرافعة علمية ووطنية في ميدان التطوير الرقمي، بما يدعم المسيرة الأكاديمية، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة، ويُرسّخ مبدأ العدالة والشفافية في التعليم، مواكبةً لتطلعات سوريا المستقبلية.