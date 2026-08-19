الاقتصاد تطلق برنامجاً وطنياً شاملاً تحت اسم “صناعة سورية‎”‎

دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإطلاق برنامج وطني شامل تحت اسم “صناعة سورية”، بهدف استعادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، ويخضع لتقييم سنوي لتعديل مسارات الدعم وفق المتغيرات الاقتصادية.
ووفق القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، إن شروط انضمام المنشآت الراغبة بالاستفادة من مزايا البرنامج، هي أن تكون المنشأة مرخصة أصولاً أو في طور التسوية التشغيلية، وتعتمد على نسبة محتوى محلي “قيمة مضافة” لا تقل عن 40 بالمئة في المنتج النهائي، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السورية ومعايير الجودة المعتمدة.
وجاء القرار بناءً على قانون تنظيم الصناعة رقم (21) لعام 1958 وتعديلاته، ومقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الاقتصاد الوطني إلى توطين الإنتاج وزيادة القدرات التصديرية.