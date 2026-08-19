القادسية السعودي يتعاقد رسمياً مع الهولندي تيجاني ريندرز ‏

الرياض-سانا

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي الهولندي تيجاني ريندرز، قادماً من مانشستر ‏سيتي الإنكليزي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.‏

وأوضح القادسية، عبر حسابه على “إكس”،‏ أن ريندرز اجتاز الفحوص الطبية قبل توقيع عقده، من دون الكشف عن القيمة ‏المالية للصفقة أو مدة التعاقد.‏

وقال ريندرز (28 عاماً)، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إنه سيحتفظ بأفضل الذكريات عن مسيرته في ‏ملعب الاتحاد، مضيفاً: «كان شرفاً كبيراً بالنسبة لي أن ألعب بقميص مانشستر سيتي، واستمتعت بكل دقيقة قضيتها هنا».‏

وخلال موسمه مع مانشستر سيتي، أسهم ريندرز في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، قبل انتقاله لخوض ‏تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.‏