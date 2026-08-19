القادسية السعودي يتعاقد رسمياً مع الهولندي تيجاني ريندرز ‏

الرياض-سانا
أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع لاعب الوسط الدولي الهولندي تيجاني ريندرز، قادماً من مانشستر سيتي الإنكليزي، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وأوضح القادسية، عبر حسابه على “إكس”، أن ريندرز اجتاز الفحوص الطبية قبل توقيع عقده، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.
وقال ريندرز (28 عاماً)، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إنه سيحتفظ بأفضل الذكريات عن مسيرته في ملعب الاتحاد، مضيفاً: «كان شرفاً كبيراً بالنسبة لي أن ألعب بقميص مانشستر سيتي، واستمتعت بكل دقيقة قضيتها هنا».
وخلال موسمه مع مانشستر سيتي، أسهم ريندرز في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، قبل انتقاله لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.