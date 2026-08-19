كهرباء السويداء تنفذ أعمال صيانة ودعم للشبكة في عدد من بلدات الريف الغربي

السويداء-سانا

نفذت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، أعمال صيانة ودعم للشبكة الكهربائية في عدد من ‏بلدات الريف الغربي للمحافظة، بالتعاون مع فرعي الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء ودرعا، وبالتنسيق مع إدارة ‏منطقة المزرعة، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات الخدمية للأهالي.‏

وأوضح معاون مدير منطقة المزرعة نورس الفضيلي، في تصريح تلقت سانا نسخة منه، أن الأعمال شملت تركيب محول ‏كهربائي جديد باستطاعة 200 ك.ف.أ في الحي الشمالي من بلدة المزرعة، واستبدال المحول القائم في بلدة سكاكا المجاورة ‏بآخر جديد بالاستطاعة ذاتها، إضافة إلى استبدال القواطع والملحقات اللازمة.‏

وبين الفضيلي أن هذه الأعمال تسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية والحد من الأعطال والانقطاعات، مؤكداً أنها تأتي في ‏إطار متابعة محافظة السويداء للاحتياجات الخدمية للمواطنين، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة ‏المشكلات القائمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي.‏

وكانت بدأت في ‏بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، أمس الثلاثاء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل موقعي تجمّع آبار الثعلة ‏والمحطة التاسعة، إضافةً إلى الآبار المغذية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز منظومة ‏مياه الشرب وتحسين التزود المائي ‏واستمرارية الخدمة للأهالي.‏