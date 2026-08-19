كهرباء السويداء تنفذ أعمال صيانة ودعم للشبكة في عدد من بلدات الريف الغربي

السويداء-سانا
نفذت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، أعمال صيانة ودعم للشبكة الكهربائية في عدد من بلدات الريف الغربي للمحافظة، بالتعاون مع فرعي الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء ودرعا، وبالتنسيق مع إدارة منطقة المزرعة، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات الخدمية للأهالي.
وأوضح معاون مدير منطقة المزرعة نورس الفضيلي، في تصريح تلقت سانا نسخة منه، أن الأعمال شملت تركيب محول كهربائي جديد باستطاعة 200 ك.ف.أ في الحي الشمالي من بلدة المزرعة، واستبدال المحول القائم في بلدة سكاكا المجاورة بآخر جديد بالاستطاعة ذاتها، إضافة إلى استبدال القواطع والملحقات اللازمة.
وبين الفضيلي أن هذه الأعمال تسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية والحد من الأعطال والانقطاعات، مؤكداً أنها تأتي في إطار متابعة محافظة السويداء للاحتياجات الخدمية للمواطنين، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة المشكلات القائمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي.
وكانت بدأت في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، أمس الثلاثاء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل موقعي تجمّع آبار الثعلة والمحطة التاسعة، إضافةً إلى الآبار المغذية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز منظومة مياه الشرب وتحسين التزود المائي واستمرارية الخدمة للأهالي.