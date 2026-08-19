كهرباء السويداء تنفذ أعمال صيانة ودعم للشبكة في عدد من بلدات الريف الغربي

photo 2025 05 13 13 51 21 copy كهرباء السويداء تنفذ أعمال صيانة ودعم للشبكة في عدد من بلدات الريف الغربي

السويداء-سانا

نفذت ورشات الشركة العامة للكهرباء في محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، أعمال صيانة ودعم للشبكة الكهربائية في عدد من ‏بلدات الريف الغربي للمحافظة، بالتعاون مع فرعي الهلال الأحمر العربي السوري في السويداء ودرعا، وبالتنسيق مع إدارة ‏منطقة المزرعة، بهدف تعزيز استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات الخدمية للأهالي.‏

وأوضح معاون مدير منطقة المزرعة نورس الفضيلي، في تصريح تلقت سانا نسخة منه، أن الأعمال شملت تركيب محول ‏كهربائي جديد باستطاعة 200 ك.ف.أ في الحي الشمالي من بلدة المزرعة، واستبدال المحول القائم في بلدة سكاكا المجاورة ‏بآخر جديد بالاستطاعة ذاتها، إضافة إلى استبدال القواطع والملحقات اللازمة.‏

وبين الفضيلي أن هذه الأعمال تسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية والحد من الأعطال والانقطاعات، مؤكداً أنها تأتي في ‏إطار متابعة محافظة السويداء للاحتياجات الخدمية للمواطنين، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتسريع الاستجابة ومعالجة ‏المشكلات القائمة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي.‏

وكانت بدأت في ‏بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي، أمس الثلاثاء الأعمال التحضيرية لإعادة تأهيل موقعي تجمّع آبار الثعلة ‏والمحطة التاسعة، إضافةً إلى الآبار المغذية في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز منظومة ‏مياه الشرب وتحسين التزود المائي ‏واستمرارية الخدمة للأهالي.‏

بمناسبة عيد الفطر… توزيع ألبسة وهدايا على المرضى بمشفى الأطفال والتوليد في حماة
لجنة متخصصة من وزارة الداخلية تجري مقابلات في مقر قيادة شرطة السويداء
سماحة شيخ العقل حمود الحناوي يزور محافظ السويداء ويهنئه بعيد الفطر المبارك- فيديو
وزير الطوارئ: استهداف تنظيم قسد أحياء سكنية بحلب استهتار بأرواح المدنيين وأمنهم
الإعلان عن إشهار الجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك