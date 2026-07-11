بدء موسم قطاف التوت الشامي في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا



بدأ المزارعون في ريف القنيطرة الشمالي موسم قطاف التوت الشامي، الذي يعد من المحاصيل الزراعية الاقتصادية المهمة في المنطقة، لما يوفره من مردود جيد للفلاحين، مستفيدين من ملاءمة الظروف المناخية وطبيعة التربة لزراعته.

وأوضح المهندس محمد رحال المكلف بتسيير مديرية زراعة القنيطرة في تصريح لمراسل سانا، اليوم السبت، أن شجرة التوت الشامي تزرع بشكل رئيسي في الجزء الشمالي من المحافظة، كون المناخ البارد والتربة الرطبة يشكلان بيئة مناسبة لنموها، مشيراً إلى أنها تعطي الثمار بعد سنوات قليلة من زراعتها، ولا تحتاج إلى خدمات كثيرة مقارنة مع باقي الأشجار.









وبيّن رحال أن عملية تسويق المحصول تتم إلى الأسواق المحلية في القنيطرة أو إلى أسواق “الهال” في محافظة دمشق لعدم وجود سوق “هال مركزي” في المحافظة، لافتاً إلى أن عملية القطاف تحتاج إلى خبرة وممارسة للحفاظ على جودة الثمار، وأن أبرز الصعوبات التي تواجه الفلاحين تتمثل بمشكلات التسويق.

وأكد أن مديرية زراعة القنيطرة تتابع الخدمات المقدمة لمزارعي الأشجار المثمرة، وخاصة شجرة التوت الشامي، وتجري الإحصاءات الخاصة بها في مختلف مناطق المحافظة.









ويشكل التوت الشامي أحد المنتجات الزراعية الموسمية التي تلقى إقبالاً في الأسواق المحلية، ويوفر فرص عمل موسمية ومصدراً إضافياً لدخل عدد من الأسر الريفية.