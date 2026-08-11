بدء التشغيل التجاري للرصيف الرابع في مرفأ طرطوس

طرطوس-سانا

دخل الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء مرحلة التشغيل التجاري باستقبال أولى البواخر وإجراء عمليات الرسو والمناولة، عقب استكمال تسلّمه مع المنشآت والمرافق والساحات التخزينية التابعة له، بما يعزز القدرة التشغيلية للمرفأ ويدعم حركة التجارة والنقل البحري.

وباشرت الباخرة الأولى عمليات الرسو وتفريغ حمولتها على الرصيف، إيذاناً بانطلاق العمل التجاري فيه، بما يضيف إمكانات جديدة لاستقبال السفن والتعامل مع مختلف الحمولات وتحسين انسيابية حركة البضائع.

360 متراً واجهة بحرية

وأوضح رئيس قسم العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس لـ سانا، أن الرصيف دخل اليوم نطاق العمليات التشغيلية باستقبال الباخرة وتفريغ حمولتها، مبيناً أن واجهته البحرية تمتد 360 متراً، فيما يتراوح غاطسه بين 10 و13 متراً.

وأشار عرنوس، إلى أن مواصفات الرصيف تتيح استقبال ثلاث بواخر ضخمة في الوقت نفسه، مع وجود مساحات تخزينية مجاورة تدعم عمليات المناولة والتخزين وتسهم في تسريع حركة البضائع.

وبيّن عرنوس، أن تشغيل الرصيف يقلل فترات انتظار البواخر الكبيرة ويتيح تقديم خدمات أسرع للعملاء، لافتاً إلى مجاورته للرصيف رقم 5 المخصص لنقل السيارات والمركبات، ما يعزز التكامل بين العمليات والخدمات داخل المرفأ.