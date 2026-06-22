تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تقفز إلى 54.7 مليون ليرة سورية جديدة

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة التداولات، اليوم الإثنين، لتصل إلى 54.781 مليون ليرة سورية جديدة، موزعة على 253 صفقة، شملت 2.931 مليون سهم، في جلسة بدت أكثر نشاطاً واتساعاً من سابقاتها.

ويعكس هذا الارتفاع في السيولة عودة قوية لحركة المستثمرين داخل السوق، مع تحسّن واضح في حجم الأسهم المتداولة وعدد الصفقات، ما منح الجلسة طابعاً حيوياً، ومؤشراً على تجدد الثقة في التداولات المصرفية والصناعية.

وشهدت الجلسة حركة ارتفاعات محدودة لكنها واضحة الاتجاه، قادتها الأسهم المصرفية مع تباين في نسب المكاسب بين الأعلى والأدنى، ليأتي سهم بنك سوريا والمهجر بالمقدمة بارتفاع قوي بلغ 5 بالمئة، ويغلق سعره عند 18.90 ليرة، عبر تداول 66290 سهماً، مؤكداً نشاطاً ملحوظاً في القطاع المصرفي، تلاه بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.64 بالمئة، ويغلق سعر سهمه عند 21.86 ليرة، بحجم تداول بلغ 19218 سهماً، في أداء مستقر يعكس توازن الطلب على السهم.

أما الائتمان الأهلي فارتفع بنسبة 2.32 بالمئة، واستقر عند سعر 14.24 ليرة، عبر تداول 7032 سهماً، في مكسب متوسط يعزز حضور السهم ضمن قائمة الرابحين، في حين سجّل المصرف الدولي للتجارة والتمويل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.59 بالمئة ليغلق عند 16.91 ليرة، بحجم تداول كبير بلغ 1.406 مليون سهم، ما يشير إلى نشاط قوي رغم محدودية المكسب.



واختتم قائمة الارتفاعات البنك الوطني الإسلامي بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.14 بالمئة ليغلق عند السعر 21.78 ليرة، عبر تداول 8102 سهم، في حركة خفيفة لكنها إيجابية ضمن القطاع المصرفي، وهذه الارتفاعات رغم تفاوتها منحت الجلسة اتجاهاً صاعداً واضحاً.

وسجّلت قائمة الانخفاضات حركة هبوط محدودة لكنها واضحة، قادها سهم بنك البركة الذي تراجع بنسبة 3.78 بالمئة ليغلق عند سعر 18.08 ليرة، في هبوط يعكس ضعفاً في الطلب خلال الجلسة، وتبعه سهم فرنسبنك بانخفاض بلغت نسبته 2.72 بالمئة ليستقر عند 28.23 ليرة، في تراجع يضع السهم ضمن أبرز المتأثرين في القطاع المصرفي.

وكانت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية سجلت يوم أمس الأحد، 36,315 مليون ليرة سورية جديدة، موزعة على 405 صفقات، وبحجم تداول وصل إلى 1,742 مليون سهم، وفقاً لنشرة السوق اليومية.