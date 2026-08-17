تحصين 11,800 رأس من الأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية في بادية ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

نفذت دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في مديرية زراعة دمشق وريفها، حملة تحصين وقائي ضد مرض الحمى القلاعية في منطقة البادية بريف دمشق، شملت 11,800 رأس من الأغنام والماعز، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة وصحة القطعان.

وذكرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن الفرق البيطرية الميدانية استهدفت خلال الحملة قطاعي ظاظا والمثلث بريف دمشق، وسط متابعة ميدانية دقيقة لضمان تغطية كل القطعان المستهدفة.

وأكدت مديرية زراعة دمشق وريفها‏ أن الوضع الصحي العام للحيوانات جيد ومستقر تماماً، مع استمرار الفرق الميدانية في أداء مهامها الموكلة إليها لضمان الوقاية التامة والحفاظ على الاستقرار الصحي للثروة الحيوانية في المنطقة.

ويُنفَّذ حالياً برنامج دعم يتضمن مليون جرعة لقاح مخصصة للأغنام، تستهدف المناطق الرعوية ومناطق البادية، ضمن خطة شاملة لتحصين مختلف أنواع الثروة الحيوانية، ليصل العدد الإجمالي للقاحات التي ستُنفَّذ إلى 3.5 ملايين جرعة.