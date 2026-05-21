انطلاق قمة “إيكونومي ميدل إيست 2026” في أبوظبي‏

أبوظبي-سانا‏

انطلقت اليوم الخميس، في أبو ظبي، أعمال النسخة الثالثة من قمة “إيكونومي ميدل ‏إيست 2026″، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، ومشاركة وزراء وصناع قرار ‏ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية.‏

وذكرت وكالة “وام” للأنباء أن القمة، التي تعقد تحت شعار “اقتصاد المستقبل.. ‏الإمارات تبرز أقوى” تستضيف أكثر من 1500 مشارك، إلى جانب وسائل إعلام إقليمية ‏ودولية، وأكثر من 30 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال، ضمن ‏جلسات تناقش الاقتصاد والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ‏والطاقة والتصنيع والعقارات والتنقل.‏

وتركز القمة على المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات في ظل حالة عدم اليقين العالمية، ‏إلى جانب بحث دور صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة في دعم النمو ‏الاقتصادي، واستعراض التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتمويل المستدام وتطوير ‏الأسواق المالية.‏

وتتناول جلسات القمة مستقبل التجارة والاستثمار في الإمارات في ظل إعادة تشكيل ‏سلاسل التوريد العالمية، والدور المتنامي للدولة كمركز تجاري ولوجستي عالمي، كما ‏تشمل أجندة القمة جلسات حول مستقبل المدن الذكية والتنقل الذاتي والطاقة المستدامة، ‏إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في إعادة تشكيل نماذج ‏الأعمال، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني.‏

كما تناقش دور الإعلام الموثوق في تعزيز الوعي الاقتصادي ومواجهة المعلومات ‏المضللة في عالم يشهد تغيرات متسارعة، ودوره كقوة ناعمة في تشكيل الوعي العام ‏بالقضايا المحورية، وصولاً إلى مساهمته في بناء الثقافة الاقتصادية والمالية.‏