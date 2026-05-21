انطلاق قمة “إيكونومي ميدل إيست 2026” في أبوظبي‏

أبوظبي-سانا
انطلقت اليوم الخميس، في أبو ظبي، أعمال النسخة الثالثة من قمة “إيكونومي ميدل إيست 2026″، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، ومشاركة وزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية.
وذكرت وكالة “وام” للأنباء أن القمة، التي تعقد تحت شعار “اقتصاد المستقبل.. الإمارات تبرز أقوى” تستضيف أكثر من 1500 مشارك، إلى جانب وسائل إعلام إقليمية ودولية، وأكثر من 30 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال، ضمن جلسات تناقش الاقتصاد والخدمات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والتصنيع والعقارات والتنقل.
وتركز القمة على المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات في ظل حالة عدم اليقين العالمية، إلى جانب بحث دور صناديق الثروة السيادية ورؤوس الأموال الخاصة في دعم النمو الاقتصادي، واستعراض التحولات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتمويل المستدام وتطوير الأسواق المالية.
وتتناول جلسات القمة مستقبل التجارة والاستثمار في الإمارات في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، والدور المتنامي للدولة كمركز تجاري ولوجستي عالمي، كما تشمل أجندة القمة جلسات حول مستقبل المدن الذكية والتنقل الذاتي والطاقة المستدامة، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني.
كما تناقش دور الإعلام الموثوق في تعزيز الوعي الاقتصادي ومواجهة المعلومات المضللة في عالم يشهد تغيرات متسارعة، ودوره كقوة ناعمة في تشكيل الوعي العام بالقضايا المحورية، وصولاً إلى مساهمته في بناء الثقافة الاقتصادية والمالية.