 ارتفاع سعر الذهب 350 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا



ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 350 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الإثنين.



ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15400 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15100 ليرة ‏للشراء.



وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12900 ‏ليرة للشراء.



وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4071 دولاراً.



وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، بلغ أمس الإثنين حسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، 15050 ليرة ‏جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جديدة شراءً.



وتشرف الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.