السورية للبترول تبدأ تنفيذ عقد تطوير حقول الغاز في المنطقة الوسطى مع شركة أديس السعودية

دمشق-سانا

بدأت الشركة السورية للبترول تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، وذلك بتسليم مواقع العمل لشركة أديس السعودية، لبدء المرحلة التنفيذية للمشروع.

وبينت الشركة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى رفع إنتاج الحقول بنسبة 25 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من بدء المشروع، وصولاً إلى 50 بالمئة في منتصف العام القادم، بما يرفع الإنتاج إلى نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، لدعم إمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول لشؤون الاستكشاف والإنتاج وليد اليوسف، أن المشروع سينفذ وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة مع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في تطوير قطاع الغاز وتعزيز أمن الطاقة في سوريا. وكانت الشركة السورية للبترول وقعت في الـ 5 من شهر نيسان الماضي مع شركة أديس السعودية، عقداً تنفيذياً لتطوير عدد من حقول غاز في سوريا، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز وتطوير الحقول.