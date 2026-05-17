توقعات بإنتاج جيد للقمح والمحاصيل الشتوية في دمشق وريفها



ريف دمشق-سانا

أكدت مديرية زراعة دمشق وريفها مواصلة متابعتها الميدانية لواقع المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي الحالي، مشددة على أهميتها الاستراتيجية في دعم الأمن الغذائي الوطني، وتأمين احتياجات السوق المحلية، وفي مقدمتها محصول القمح.

معدلات تنفيذ زراعة البقوليات الشتوية

أوضح مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف في تصريح لـ سانا اليوم الأحد أن المساحة المزروعة بفول الحب المروي وصلت إلى 577.4 هكتاراً من أصل 854 هكتاراً مخططاً لها، بنسبة تنفيذ 68 بالمئة، مبيناً أن مردود المحصول يتراوح بين 150 و250 كيلوغراماً للدونم.

وفيما يخص محصول الحمص البعل، أشار أبو عساف إلى أن المساحة المزروعة بلغت 2374.3 هكتاراً من أصل 3236 هكتاراً مخططاً لها، بنسبة تنفيذ 73 بالمئة، وبمردود يتراوح بين 80 و100 كيلوغرام للدونم، بينما سجلت مساحة العدس البعل 52 هكتاراً من أصل 144 هكتاراً مخططاً لها، بنسبة تنفيذ 36 بالمئة، ومردود يقارب 60 كيلوغراماً للدونم.

تقديرات المساحات والإنتاج المتوقع للقمح

وفيما يتعلق بمحصول القمح، لفت أبو عساف إلى أن المساحة المزروعة بالقمح المروي وصلت إلى 7552.7 هكتاراً من أصل 12098 هكتاراً مخططاً له، بنسبة تنفيذ بلغت 62 بالمئة، بينما بلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل 1664.5 هكتاراً من أصل 2325 هكتاراً مخططاً، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 72 بالمئة.

وبين أبو عساف أن الإنتاج المتوقع لمحصول القمح المروي يقدر بنحو 20700 طن، فيما يقدر إنتاج القمح البعل بحوالي 2000 طن، مؤكداً أهمية الاستمرار بدعم القطاع الزراعي وتحسين مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية.

متوسط مردود بعض المحاصيل

وأوضح أبو عساف أن متوسط مردود القمح المروي يبلغ نحو 275 كيلوغراماً للدونم، مقابل 125 كيلوغراماً للدونم للقمح البعل، بينما يبلغ مردود الشعير المروي 150 كيلوغراماً للدونم، والشعير البعل 100 كيلوغرام للدونم واليانسون المروي بين 125 و175 كيلوغراماً للدونم، والكمون البعل نحو 50 كيلوغراماً للدونم.

وكانت وزارة الزراعة السورية أطلقت في الـ 16 من شباط الجاري، خطتها الوطنية (2026- 2030)، لتمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم النمو الاقتصادي، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي.