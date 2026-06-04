خبراء اقتصاديون: مؤتمر حوار القطاع الخاص يدعم التعافي الاقتصادي ويعزز بيئة الاستثمار

دمشق-سانا

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويمهد لبلورة سياسات وإجراءات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.



وأعربت الخبيرة الاقتصادية ربا عبود، في تصريح خاص لـ سانا، عن تفاؤلها بنتائج المؤتمر، معتبرة أن التشاركية التي جمعت ممثلي القطاع الخاص مع وزارة الاقتصاد والصناعة وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتيح فرصة حقيقية لمناقشة التحديات الاقتصادية ووضع حلول عملية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.

قرارات جديدة تدعم بيئة الأعمال

أشارت عبود إلى أن مشاركة رجال وسيدات الأعمال في جلسات الحوار أتاحت عرض المشكلات والمعوقات التي تواجه مختلف القطاعات بشكل مباشر، ما يعزز فرص الوصول إلى قرارات وإجراءات جديدة تدعم النشاط الاقتصادي وتسهم في تحقيق انطلاقة أكثر فاعلية للاقتصاد السوري.



بدوره أوضح الخبير الاقتصادي محمد حلاق أن المؤتمر وفر مساحة لحوار مباشر بين صناع القرار وممثلي القطاع الخاص، حيث ناقشت الجلسات عدداً من الملفات المرتبطة ببيئة الأعمال، بما في ذلك سلاسل التوريد والرسوم الجمركية وتحويل الأموال والحوكمة والعلاقة مع الجهات الحكومية.

تشخيص التحديات

ولفت حلاق إلى أن الاستماع المباشر لمطالب القطاع الخاص ومشكلاته يعد من أبرز نتائج المؤتمر، لأنه يساعد في تشخيص التحديات بدقة ومراجعة الإجراءات التي قد تعيق النشاط الاقتصادي، إلى جانب الإسهام في توضيح ملامح الرؤية الاقتصادية لسوريا خلال المرحلة القادمة.



من جهته أكد الخبير الاقتصادي أسامة قاضي أن المؤتمر يعكس توجهاً نحو ترسيخ الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن جلساته شهدت مشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

الفرص المتاحة

وأوضح قاضي أن أهمية المؤتمر تتجاوز مناقشة التحديات لتشمل تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الاقتصاد السوري وتحديد أولويات القطاع الخاص في مجالات التمويل والتدريب والاستثمار والتعافي الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تنعكس مخرجاته على شكل خطوات تنفيذية تسهم في تسريع وتيرة التعافي.



وشدد قاضي على أهمية مواصلة العمل لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي بما يمكنه من أداء دور أكبر في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار والإنتاج والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث أدواته وآليات عمله.



واختتمت أمس الأربعاء أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة لمرحلة التعافي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم الإنتاج والصادرات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.