مذكرة تعاون بين مجلسي الأعمال السوري اللبناني واللبناني السوري لتعزيز التعاون المؤسسي

دمشق-سانا

وقعت رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان ورئيس مجلس الأعمال اللبناني السوري خليل العرب مذكرة تعاون، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين المجلسين، ودعم الشراكات الاقتصادية، وتوسيع التواصل بين رجال الأعمال في سوريا ولبنان.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش اجتماع وزير ‏الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار ووزير ‏الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والوفد ‏المرافق له أمس الأربعاء، في فندق الفورسيزون ‏بدمشق‎.‎

وتهدف المذكرة إلى توسيع التواصل بين رجال الأعمال، ودعم الشراكات الاستثمارية، والعمل على إزالة معوقات التبادل التجاري، وتسهيل حركة الاستثمار بين سوريا ولبنان.

وأكدت رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني ليلى السمان في تصريح لـ سانا، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة عملية نحو بناء إطار مؤسسي دائم للتعاون بين مجلسي الأعمال، بما يتيح توسيع فرص التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.

وأوضحت السمان أن المجلس يتطلع إلى أن تسهم المذكرة في دعم الاستثمار، وتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم مصالح سوريا ولبنان.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن جهود المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، لتعزيز دور مجالس الأعمال المشتركة في دعم التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.