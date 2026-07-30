وزير الاقتصاد والصناعة‏: خفض سعر الفيول يدعم الصناعة الوطنية ويعزز بيئة الإنتاج

دمشق-سانا

أكّد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، أن قرار خفض سعر مادة الفيول الصناعي، يجسد حرص الدولة على مساندة الصناعيين، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار.

وأوضح الشعار في بيان اليوم الخميس، أن قرار دعم مادة الفيول المخصصة للقطاع الإنتاجي، عبر تخفيض سعر الطن من 475 دولاراً أمريكياً إلى 400 دولار أمريكي، يخفف الأعباء التشغيلية عن المنشآت الصناعية، بما يعزز قدرتها على الإنتاج والتوسع.

واعتبر أن مساهمة الدولة في تخفيض تكاليف الطاقة تمثل دعماً مباشراً للقطاع الصناعي، إذ تنعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمار، وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار الشعار إلى أن هذا الإجراء يؤكد نهج الحكومة القائم على تكامل السياسات الاقتصادية، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات لدعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للإنتاج والاستثمار، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة ستواصل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على تبني السياسات والإجراءات التي تعزز تنافسية الصناعة الوطنية، وتذلل التحديات أمام المنتجين، وتوفر المقومات اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وكان وزير الطاقة محمد البشير أعلن في وقت سابق اليوم، تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار.