سيئول: أي قمة بين ترامب وكيم قد تسهم بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ‏

سيئول-سانا ‏

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن أي قمة بين الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، قد تسهم في تحقيق السلام ‏والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.‏

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن مسؤول في الوزارة قوله للصحفيين: ‌‏”إذا تحققت هذه القمة، فمن المتوقع أن تُسهم في تحقيق السلام والاستقرار في شبه ‏الجزيرة الكورية، وفي الانتقال نحو مرحلة المصالحة والتعاون بين الكوريتين”.‏

وأضاف المسؤول أن هذا هو الموقف “الثابت” للوزارة بشأن أي قمة محتملة، وأكد أن ‏بلاده مستعدة للعب دور “ضابط الإيقاع” في أي حوار بين الطرفين، قائلاً: هناك “سبل ‏متعددة” للقيام بهذا الدور، بما في ذلك إرسال مبعوث سلام.‏

وأوضح المسؤول أن الوزارة ستواصل مشاوراتها الوثيقة مع الجهات الحكومية المعنية ‏لتطوير خطة القيام بدور ضابط الإيقاع.‏

وجاءت هذه التصريحات تعقيباً على ما أدلى به ترامب أمس الإثنين، ‏قال فيها: إن الرئيس الكوري الشمالي رد على مبادرته للحوار، وذلك بعد يوم من ‏إصداره أمرا بخفض المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات ‏المتحدة.‏