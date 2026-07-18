الشعار: معرض “ناس تكس” رسالة ثقة بعودة سوريا مركزاً للإنتاج والتجارة

دمشق-سانا

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” يمثل أكثر من مجرد معرض متخصص، فهو رسالة ثقة بعودة سوريا إلى موقعها الطبيعي مركزاً للإنتاج والصناعة والتجارة في المنطقة.

وأوضح الشعار في كلمة له خلال حفل الافتتاح اليوم السبت، أن قطاع النسيج كان عبر عقود طويلة أحد أعمدة الاقتصاد السوري، وحمل اسم سوريا إلى الأسواق العالمية بجودة منتجاته ومكانة صناعييه وإبداع حرفييه، وأضاف: إنه رغم ما واجهته البلاد من تحديات، بقي هذا القطاع صامداً محافظاً على خبراته وقدرته على النهوض، ليؤكد اليوم أنه يستعيد مكانته بثقة وعزيمة.

وبين أن رؤية وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم على بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وتنافسية، وإزالة العقبات أمام الإنتاج، وتحديث الصناعة، وتشجيع الابتكار وتعزيز الصادرات بما يجعل عبارة “صنع في سوريا” عنواناً للجودة والتميز في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يؤكد أن سوريا ليست فقط سوقاً واعدة، بل شريك صناعي واستثماري يمتلك المقومات البشرية والخبرات المتراكمة والموقع الاستراتيجي الذي يؤهل سوريا لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات النسيجية وسلاسل الإمداد والقيمة.

بدوره، أكد مؤسس معرض سوريا الدولي للنسيج فادي المحيميد، أن المعرض يعد أكبر تجمع متكامل للصناعات النسيجية في المنطقة، وقد صمم ليكون منصة تلتقي فيها الصناعة بالاستثمار، انطلاقاً من الإيمان بأن الأمم تقاس بقوة إنتاجها، وأن من يصنع اليوم يقود المستقبل، وينطلق ذلك من يقين راسخ بأن النسيج جزء من هوية الإنسان السوري وإرثه الحضاري، ومنظومة اقتصادية متكاملة ترتبط بالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والتصدير، وتمثل أحد أهم محركات النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضح المحيميد أن المعرض يقدم تجربة متكاملة تجمع بين الماضي والمستقبل وبين الهوية والابتكار، حيث تستعرض أجنحة المعرض إحياء الحرير السوري وإبراز قيمته الحضارية، وتطور صناعة المنسوجات العالمية، مروراً بأحدث خطوط الإنتاج والأتمتة، وصولاً إلى نماذج المدن الصناعية الذكية التي ترسم ملامح الصناعة الحديثة، إضافة إلى مجمع الأعمال الذي يجمع المستثمرين والمبتكرين وصناع القرار في لقاءات نوعية تهدف إلى بناء شراكات تضيف قيمة حقيقية لسلاسل الإنتاج والتصنيع.

وكان معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” قد افتتح مساء اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق، برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وبحضور رسمي واسع ووفود دولية، ومشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية، حيث يشهد المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة، وتضم أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات في مختلف مجالات صناعة النسيج.