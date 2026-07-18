الرئيس الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”

دمشق-سانا

برعاية وحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتُتح اليوم السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، ومشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، لفت الرئيس الشرع إلى أن: “صناعة النسيج تحكي شطراً من قصة تاريخنا، فقد كانت مرآة ذوق لأهل الشام، تعلموا منها الدقة في العمل والصبر والعطاء”، مشيراً إلى أن “آلة النسج أطلق عليها اسم (النول)، لأنها تنول النساج القماش وتمنحه إياه، فتختصر بذلك معنى الفوز بعد الصبر والعمل الكادح”.

النسيج السوري.. سفير الحضارة عبر العصور

وأضاف الرئيس الشرع: “كانت صنعة القماش في الشام سفيرة حية لأصقاع الأرض، وعليها بُني الاقتصاد وازدهرت التجارة، وشُيدت الطرق وسُميت باسمها، وقصدها الركبان، ولعلنا اليوم في هذه المناسبة أن نحيي ما حاول دفنه الطغاة، ونعيد بناء حاضرنا بماضينا”.

وقال الرئيس الشرع في كلمته: “إن سوريا بالنسيج والصناعة طرزت الزمن بحكايات المجد والرفعة، وتشابكت السدى واللحمة في كل عصر على أيدي المهرة، ينسجون بساط الوطن، ودرعه السابغ يقي شعبنا بنات الدهر من حر وقر، وتحكي زخارفه قصتنا للشعوب. من الداماس إلى البروكار عبرت فنون حلب ودمشق نغمة يتردد صداها في قصور الملوك والسلاطين، وتتوشح مجالسهم بأوشحة الزهور والبهجة”.

سوريا تنسج مستقبلها

وأكد الرئيس الشرع أن ما نشهده اليوم في معرض سوريا الدولي للنسيج، هو محطة خير وبركة على شعب سوريا، ونقطة انطلاق خلاقة في معركتنا مع الفقر والعوز، وإعادة الإعمار، وتأمين آلاف فرص العمل والوظائف لأبناء شعبنا، قائلاً: “إننا هنا ننسج قصتنا بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، لتعود سوريا كما كانت مصدر الإبداع، ومصدرة الكفاءات، ومحضن أهل الدراية والدربة والأيدي الماهرة”.

وأضاف الرئيس الشرع: “لقد اشتهرت سوريا أيضاً بصناعة السيوف الدمشقية الحادة، إلى جانب الملامس الناعمة من الحرير والأقمشة، فبين الحدة واللين تكمن السياسة السورية المتطبعة بأكثر ما اشتهرت به، فأعطت كل ذي حق حقه”.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالقول: “من هنا، من سوريا، نعد شعبنا والعالم، أننا نطرز لوحات السلام، وننسج بساط السعة، ونحيك القصائد لمن يبادلنا صدق المشاعر والنوايا”.

وكان انطلق في وقت سابق اليوم حفل افتتاح معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” في قصر المؤتمرات بدمشق، الذي يجمع أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشكل فرصة مثالية للتواصل المباشر بين المصنعين والمورّدين وخبراء الصناعة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

الرئيس أحمد الشرع يطلع على الأجنحة المشاركة في معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” في مدينة المعارض بدمشق.