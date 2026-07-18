انعقاد الملتقى الريادي الثاني للجامعات الدولية.. فرص دراسية دولية من دمشق إلى العالم

وزيرا المالية والاتصالاتيشاركان في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي بالرياض
رئيس غرفة تجارة حلب: صندوق التنمية السوري سيسرع من عملية التعافي
وزير الأوقاف يشارك بملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بالقنيطرة
من احتفالات أهالي اللاذقية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في حوار مع الإعلامي فريد زكريا من شبكة “CNN”
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