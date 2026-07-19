نائب وزير الاقتصاد والصناعة: “ناس تكس” انطلاقة جديدة لتعافي القطاع النسيجي واستعادة مكانته

افتتاح مركز “تيك تاون” بدمشق لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي
توزيع 230 سلة ملابس على معتقلي الثورة السورية في القنيطرة
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