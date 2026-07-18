وزير المالية: معرض ناس تكس2026 بوابة لعودة صناعة النسيج السورية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

حكواتي دمشق.. نشاط متجدد يحاكي تراث المدينة وأصالتها
وزير الصحة يفتتح ثلاثة مراكز صحية في ريف دمشق بحضور المحافظ
وزير الأشغال العامة يبحث مع محافظ درعا مشاريع إعادة الإعمار وتطوير الواقع العمراني
الدفاع المدني السوري ينقذ أشخاصاً حاولوا العبور بطرق غير شرعية على الحدود السورية–اللبنانية
مديرية الأوقاف في اللاذقية تكرّم عدداً من حفظة القرآن الكريم
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى