وزير المالية: معرض ناس تكس2026 بوابة لعودة صناعة النسيج السورية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أعضاء في مجلس الشعب لـ سانا: “ناس تكس 2026” خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار
الشعار: معرض “ناس تكس” رسالة ثقة بعودة سوريا مركزاً للإنتاج والتجارة
الرئيس الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”
أجواء تنافسية عالية في بطولة دمشق الأولى لذوي الهمم
ألغام ريف اللاذقية الشرقي تعيق عودة الأهالي ومطالبات باستئناف أعمال إزالتها
الاتحاد العام لطلبة سوريا ينظم حفل تخريج دفعة “بشائر الشام” من الجامعات التركية
انتشال جثماني مفقودين والبحث عن الثالث إثر سقوط سيارة في نهر البليخ بالرقة
Sign in to your account
تذكرني