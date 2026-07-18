نائب وزير الاقتصاد والصناعة: “ناس تكس” انطلاقة جديدة لتعافي القطاع النسيجي واستعادة مكانته
الرئيس الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”
غرف التجارة والصناعة: معرض “ناس تكس” منصة لتعزيز صناعة النسيج والألبسة وتوسيع فرص التعاون
اقتصاديون: “ناس تكس 2026” أكبر معرض نسيج في الشرق الأوسط ونقلة في بيئة الأعمال
انعقاد الملتقى الريادي الثاني للجامعات الدولية.. فرص دراسية دولية من دمشق إلى العالم
ناس تكس 2026.. منصة لدعم صناعة النسيج السورية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات
وزير المالية: معرض ناس تكس2026 بوابة لعودة صناعة النسيج السورية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أعضاء في مجلس الشعب لـ سانا: “ناس تكس 2026” خطوة لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار
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