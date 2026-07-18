غرف التجارة والصناعة: معرض “ناس تكس” منصة لتعزيز صناعة النسيج والألبسة وتوسيع فرص التعاون

جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على أحد معامل الأدوية في مدينة باب الهوى
أهالي مدينة دوما في ريف دمشق يطلقون مبادرة “كلنا غزة من دوما 2”
افتتاح محاكم مجلس الدولة في إدلب خطوة نحو ترسيخ القضاء الإداري
اختتام المؤتمر الحديثي العالمي الأول لسماع صحيح البخاري في الجامع الأموي
الموارد المائية بالرقة تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لعدد من قنوات الري ‏
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