ناس تكس 2026.. منصة لدعم صناعة النسيج السورية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات

دمشق-سانا

يشكل معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” في دورته الأولى، الذي افتُتح اليوم في ‌‏قصر المؤتمرات بدمشق، منصة مهمة لدعم قطاع النسيج في سوريا، وتعزيز فرص الاستثمار ‌‏والشراكات الصناعية، في ظل ما يشهده من مشاركة واسعة من فعاليات اقتصادية محلية ودولية.‏

ويوفّر المعرض الذي يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، ويجمع أكثر من ‌‏300 عارض من ‏أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية، وفق القائمين عليه، فرصة مثالية للتواصل ‏المباشر بين ‏المصنعين والمورّدين وخبراء الصناعة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

وبيّن معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، في تصريح لـ سانا، أن ‏المعرض يمثل حدثاً تخصصياً بارزاً يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يجمع كل ‏الحلقات الإنتاجية لقطاع النسيج السوري، ويشكل منصة مهمة لتبادل الرؤى وتطوير العمل، ‏وخلق مساحة تفاعلية بين الصناعيين والمستثمرين ورؤوس الأموال، لتنشيط هذا القطاع الحيوي، ‏وتحديث خطوط الإنتاج، وإعادة المنتج السوري إلى خارطة المنافسة العالمية.‏

من جهته، أشار مدير عام المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، ‏أن إطلاق معرض “ناس تكس” يأتي في إطار توجه المؤسسة ووزارة الاقتصاد والصناعة ‏لدعم ‏المعارض التخصصية، ولا سيما القطاعات التي شكلت على الدوام ركيزة أساسية للاقتصاد ‌‏السوري، ويعكس اهتمام الحكومة بتطوير صناعة النسيج، لما لها من دور في خلق فرص ‏العمل ‏وتخفيف الأعباء المعيشية، وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.‏

‏توقيع مذكرات تفاهم وعقود

ويمثل المعرض الذي يستمر أربعة أيام كما أضاف حمزة: فرصة واعدة لاستقطاب رؤوس الأموال ‏والمستثمرين، مبيناً أن ‏فعالياته تتضمن توقيع مذكرات تفاهم وعقود متنوعة، إضافة إلى ‏الإعلان عن عودة عدد ‏من ‏المصانع للعمل بعد توقفها خلال السنوات الماضية، ما يشكل دافعاً ‏مهماً لمسيرة ‏التعافي ‏الاقتصادي الوطني.‏

منصة متكاملة لصناعة النسيج

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمعرض “ناس تكس” محمد البدارنة، أن ‌‏المعرض يشكل منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل صناعة النسيج، ويتيح للمستثمرين ‌‏والصناعيين الاطلاع على أحدث تكنولوجيا الإنتاج عالمياً، وبحث فرص الشراكات الاستثمارية.‏

وأشار البدارنة إلى ما يتضمنه المعرض من مواد أولية وتصنيعها عبر خطوط إنتاج وصولاً إلى ‌‏المنتج النهائي، باستخدام أحدث الآلات والتجهيزات العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على أنظمة ‌‏أتمتة المصانع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.‏

أجنحة متخصصة

وبيّن أن المعرض يضم أجنحة متخصصة للأقمشة والمفروشات والألبسة، إضافة إلى “مجمع ‌‏أعمال” يتيح عرض مشاريع استثمارية ودراسات جدوى جاهزة، ويوفر بيئة لعقد لقاءات العمل ‌‏الثنائية وإبرام الصفقات المباشرة.‏

وأشار البدارنة إلى التعاون مع وزارة الثقافة لتنظيم فعاليات تراثية تعكس غنى الإرث النسيجي ‌‏السوري، بما في ذلك “تجربة الحرير” التي تقدم رحلة متكاملة في مراحل إنتاج الحرير الطبيعي، ‌‏من دودة القز وصولاً إلى أحدث تقنيات التصنيع، معرباً ‏عن أمله في أن يشكل إضافة نوعية ‏للسوق السورية ويسهم في تطوير هذه الصناعة العريقة.‏

إعادة الألق للصناعة السورية

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن قطاع الصناعات النسيجية ‏في سوريا يمتلك جذوراً تاريخية عريقة ومكانة ريادية تعود إلى ما بعد الاستقلال عام 1946.‏

واعتبر أن المعرض يمثل خطوة استراتيجية مهمة لإعادة الألق لهذا القطاع الحيوي، إذ يشكل ‏منصة أساسية لاستعادة مكانة الصناعات النسيجية الوطنية وقدرتها التنافسية، وذلك عبر تضافر ‏الجهود لعودة المعامل إلى سابق عهدها في الإنتاج والتصدير.‏

تحقيق التعافي الاقتصادي

كما أشار عضو غرفة تجارة دمشق، خالد الخن، إلى أن المعرض يمثل رؤيةً اقتصادية جديدة ‏ونموذجاً متميزاً في عالم معارض الأعمال، مؤكداً أهمية المعرض في تعزيز الاقتصاد الوطني، ‏من خلال مشاركة واسعة من رجال أعمال ومهتمين بالمنتج السوري من داخل البلاد وخارجها.‏

وأعرب الخن عن تفاؤله أن يسهم المعرض في دعم الصناعة النسيجية، مؤكداً أن المرحلة الحالية ‏تتطلب الصبر والعمل المتواصل لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وكان رئيس الجمهورية أحمد الشرع، افتتح اليوم السبت معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس ‌‏‌‏2026” بدورته الأولى في قصر المؤتمرات بدمشق، وذلك بحضور رسمي واسع ووفود دولية، ‌‏ومشاركة لافتة من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية.‏