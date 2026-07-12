السورية للمخابز: نسبة إنجاز تأهيل مخبز العدوي بدمشق تتجاوز 90 بالمئة

دمشق-سانا

شارفت أعمال إعادة تأهيل وترميم مخبز العدوي في دمشق على الانتهاء، بعد وصول نسبة الإنجاز إلى أكثر من 90 بالمئة، تمهيداً لإعادة افتتاحه ووضعه في الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المخبز خضع لعملية تأهيل شاملة شملت تحديث وتطوير خط الإنتاج بالكامل، وتركيب خط جديد ومولد كهربائي، بما يعزز الجاهزية التشغيلية ويرفع الكفاءة الإنتاجية ويضمن استمرارية العمل.

وبيّن الصيادي أن تجهيز المخبز يسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطتها لتأهيل المخابز بهدف ضمان استقرار الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ويأتي تأهيل مخبز العدوي ضمن برنامج المؤسسة لتطوير وتحديث المخابز التابعة لها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأمين مادة الخبز بجودة أعلى، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مشاريع التأهيل والتطوير.