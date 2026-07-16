وزير الزراعة يبحث مع نائب وزير الزراعة التركي الاستثمار الزراعي والتحضير لاتفاقيات مشتركة

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة باسل السويدان اليوم الخميس مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي.

وأكد السويدان خلال الاجتماع متانة العلاقات التي تجمع سوريا وتركيا، مثمناً الدعم الذي قدمته الحكومة التركية للشعب السوري، ومشيراً إلى انفتاح الوزارة على مختلف أشكال التعاون التي تعزز تطوير القطاع الزراعي وخلق فرص استثمارية جديدة، مع التركيز على تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي، وإنشاء البيوت البلاستيكية، وتأهيل الحدائق والغابات، وتنفيذ حملات التشجير والمكافحة المتكاملة في المناطق الحدودية.

ونوّه السويدان بأهمية التعاون في إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة جراء الحرب، بما يساعد الأهالي على العودة إلى قراهم واستئناف النشاط الزراعي، داعياً إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزيتية وإقامة معامل لإنتاج الزيوت في مناطق انتشارها لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

ووجّه السويدان دعوة للجانب التركي للمشاركة في الدورة القادمة من معرض دمشق الدولي ضمن جناح شركاء وزارة الزراعة، لما يوفره من فرصة للتعريف بالمنتجات الزراعية واستعراض الفرص الاستثمارية والتسهيلات المتاحة.

من جانبه أكد نائب وزير الزراعة التركي أهمية تعزيز التعاون الاستثماري، مشيراً إلى العمل على تنفيذ مشروع البيوت البلاستيكية المتفق عليه وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب تقديم غراس متنوعة، والتعاون في تطوير زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وتحديث الأنظمة الزراعية، وتبادل الخبرات في مجالات التقانات الزراعية الحديثة والآليات وأنظمة الري، إضافة إلى تعزيز المشاركة في المعارض الزراعية بين البلدين.

بدوره شدد السفير التركي في سوريا نوح يلماز على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الجانبين لضمان ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات عملية.

وكان السويدان بحث في 21 من الشهر الماضي مع وفد برلماني واقتصادي تركي في دمشق سبل تطوير العلاقات الزراعية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الجانبين، في ظل تنامي التعاون الزراعي بين سوريا وتركيا وتوجههما نحو توسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي.