توسعة المدينة الصناعية في باب الهوى بإدلب استجابة للطلب المتزايد على المقاسم الغذائية

إدلب-سانا

باشرت إدارة المدينة الصناعية في باب الهوى بمحافظة إدلب، الأعمال الخاصة بتوسعة المدينة الصناعية، من خلال إزالة الكتلة الصخرية في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، على مساحة تقدر بـ 55 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى توسيع الرقعة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الصناعيين والتجار.

وتأتي توسعة المدينة الصناعية استجابةً للطلب المتزايد على المقاسم الغذائية داخلها، ضمن خطة لتشجيع الاستثمار الصناعي وأصحاب المصانع، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير بنية تحتية متكاملة وتسهيلات للمستثمرين بأسعار مناسبة.

وأوضح مدير المدينة الصناعية في باب الهوى فادي الخطيب لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المدينة الصناعية تعتبر شرياناً اقتصادياً رئيسياً ومهماً في محافظة إدلب والمنطقة الشمالية ككل، لكونها تؤمن فرص عمل للأيدي العاملة في المنطقة.

وأكد الخطيب أن إدارة المدينة تعمل للنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري والارتقاء به، مشيراً إلى أن مشروع التوسعة يمثل مرحلة جديدة في خطة تطوير المدينة الصناعية وتهيئة الأراضي المحيطة للاستثمار.

ولفت مدير المدينة الصناعية إلى أن الهدف الأساسي من مشروع التوسعة دعم الصناعات المحلية وخلق بيئة جاذبة لأصحاب المصانع والمشاريع بأنواعها كافة، ويتمثل بإزالة الكتلة الصخرية الشمالية الغربية الموجودة ضمن قطاع الصناعات الغذائية.

وتابع: “إزالة الكتلة وتسويتها تتيح الفرصة لإضافة مساحات جديدة من شأنها أن تدخل حيز الاستثمار قريباً ضمن نطاق الصناعات الغذائية، التي تشهد زيادة في الطلب عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة”.

من جهته أوضح المهندس في المكتب الفني بالمدينة الصناعية حمزة شرابي في تصريح مماثل، أن أعمال إزالة الكتلة الصخرية تجري وفق معايير فنية تضمن تهيئة الأرض للاستثمار بأسرع وقت ممكن.

ولفت شرابي إلى أن استكمال هذه المرحلة سيتيح إنشاء مقاسم جديدة تسهم في توسيع النشاط الصناعي داخل المدينة وترفدها بمساحة إضافية دون طرقات تقدر بنحو 40 ألف متر مربع، من أصل المساحة الكلية البالغة نحو 55 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعها المتوسط عن المقاسم المجاورة لها نحو 15 متراً، بينما يبلغ حجم الكتلة الكامل قبل الإزالة نحو 825 ألف متر مكعب.

كما أشار شرابي في هذا الإطار، إلى أنه يمكن الاستفادة من مواد هذه الكتلة الصخرية بعد إزالتها في منتجات البناء، إلى جانب رفد قسم الصناعات الغذائية ببعض المساحات الإضافية التي يحتاجها، وبالتالي تلبية حاجة الصناعيين الراغبين بالاكتتاب على المقاسم الغذائية.

وتعد المدينة الصناعية في باب الهوى من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب، وتشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين في القطاع الغذائي والصناعات الخفيفة، في ظل الحاجة إلى توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.