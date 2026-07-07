الاتحاد العربي للصناعات الغذائية: سلامة الغذاء أساس تطوير الصناعات ‏الغذائية في سوريا

دمشق-سانا‏

أكد رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم الجفان أن سلامة الغذاء ‏تشكل الركيزة الأساسية لتطوير الصناعات الغذائية في سوريا، لما لها من ‏دور محوري في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من الزراعة وصولاً ‏إلى التصنيع والتصدير، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة ‏الغذاء في جميع مراحلها.‏

وأوضح الجفان في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تعاون الاتحاد مع وزارة ‏الاقتصاد والصناعة في المرحلة القادمة سيتضمن تنظيم ورشات عمل ‏تخصصية في مجالات الصناعات الغذائية المختلفة، بهدف تأهيل كوادر ‏جديدة ونشر ثقافة وقانون سلامة الغذاء على نطاق واسع، لافتاً إلى أن ‏الاتحاد العربي للصناعات الغذائية يضم خبراء متخصصين في مختلف ‏الصناعات الغذائية،

وأشار الجفان إلى أن سوريا تمتلك خبرات تراكمية طويلة في قطاع ‏الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال ‏السنوات الماضية أسهمت في إضعاف هذا القطاع، إلا أن المرحلة الحالية ‏وما تشهده من وجود كوادر شابة مؤهلة في مواقع المسؤولية، تبعث على ‏التفاؤل بإحداث نقلة نوعية تعيد القطاع إلى مكانته على المستويين العربي ‏والعالمي.‏

وأكد الجفان أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات ‏المعنية في سوريا على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بما يسهم في ‏تعزيز جودة المنتجات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، وتوسيع فرص ‏وصولها إلى الأسواق الخارجية.‏

وأقيمت يوم أمس في فندق البوابات السبع بدمشق ورشة العمل الوطنية ‏لحوكمة سلامة الغذاء، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع ‏منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والتي تركزت نقاشاتها، ‏حول التحديات والأولويات الوطنية في مجال حوكمة سلامة الغذاء، ومشروع ‏التعاون التقني المقترح من المنظمة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية ‏ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين.‏