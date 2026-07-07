الاتحاد العربي للصناعات الغذائية: سلامة الغذاء أساس تطوير الصناعات ‏الغذائية في سوريا

دمشق-سانا
أكد رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم الجفان أن سلامة الغذاء تشكل الركيزة الأساسية لتطوير الصناعات الغذائية في سوريا، لما لها من دور محوري في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج، بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع والتصدير، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء في جميع مراحلها.
وأوضح الجفان في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تعاون الاتحاد مع وزارة الاقتصاد والصناعة في المرحلة القادمة سيتضمن تنظيم ورشات عمل تخصصية في مجالات الصناعات الغذائية المختلفة، بهدف تأهيل كوادر جديدة ونشر ثقافة وقانون سلامة الغذاء على نطاق واسع، لافتاً إلى أن الاتحاد العربي للصناعات الغذائية يضم خبراء متخصصين في مختلف الصناعات الغذائية،
وأشار الجفان إلى أن سوريا تمتلك خبرات تراكمية طويلة في قطاع الصناعات الغذائية، لافتاً إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية أسهمت في إضعاف هذا القطاع، إلا أن المرحلة الحالية وما تشهده من وجود كوادر شابة مؤهلة في مواقع المسؤولية، تبعث على التفاؤل بإحداث نقلة نوعية تعيد القطاع إلى مكانته على المستويين العربي والعالمي.
وأكد الجفان أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية في سوريا على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وأقيمت يوم أمس في فندق البوابات السبع بدمشق ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” والتي تركزت نقاشاتها، حول التحديات والأولويات الوطنية في مجال حوكمة سلامة الغذاء، ومشروع التعاون التقني المقترح من المنظمة، بما يعزز التنسيق بين الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين.